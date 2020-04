Po koronavirusu spet stekla prenova katedrale Notre Dame

V francoski prestolnici se je danes ponovno začela prenova katedrale Notre-Dame, ki je bila lani aprila poškodovana v uničujočem požaru. Francoske oblasti so v sklopu ukrepov za zaustavitev širjenja novega koronavirusa sredi marca prenovo začasno zaustavile.

Arhitekt Philippe Villeneuve, ki vodi obnovitvena dela, se je danes zjutraj pri katedrali sestal z deseterico odgovornih na gradbišču. Skupaj so ocenili stanje katedrale in načrtovali nadaljnji potek obnove, ki naj bi bila zaključena do konca leta 2024.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v sredo ob prvi obletnici požara v znameniti pariški katedrali znova zagotovil, da bodo storili vse, da bi jo obnovili v petih letih, tako kot je obljubil po požaru.

Za varnost delavcev, bodo uporabljali zaščitne maske in razkužila, poleg tega jim bodo zagotovili prehrano in namestitev.