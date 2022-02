Po kratkotrajnem dežju z burjo razjasnitev

Naše kraje bo v prihodnjih urah prešla poslednja oslabljena vremenska fronta. Pojavljale se bodo rahle občasne krajevne padavine, zvečer ali v prvem delu noči bo zapihala šibka do zmerna burja. Temperature bodo padle.

V soboto in nedeljo bo sončno in nekoliko hladneje. Pihala bo šibka do občasno lahko še zmerna burja.

V prihodnjem tednu po daljšem času pričakujemo solidnejšo vremensko fronto, ki bo naše kraje dosegla od severozahoda. Spremljal jo bo vlažen in hladnejši severnoatlantski zrak.

V ponedeljek in torek bo oblačno in deževno. Padavine bodo pogostejše in močnejše v torek, ko bodo ponekod lahko močne ali obilne. V FJK bo snežilo le v goratih predelih.