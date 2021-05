Po ledenem jutru topli sončni žarki

Temperature so se le deset dni pred začetkom meteorološkega poletja danes zjutraj ponekod spustile pod ničlo. Deželna meteorološka opazovalnica je pri Belopeških jezerih namerila najnižjo nočno temperaturo -0,6 stopinje Celzija. V gorah so bile okrog ničle ali rahlo nad ničlo, na Trbižu so namerili +1,6 stopinje Celzija in v Plodnu +1,8 stopinje Celzija. Na Kraški planoti se je pri Briščikih živo srebro spustilo do 5,9 stopinje Celzija, na Goriškem do okrog 8 stopinj Celzija in ob morju do okrog 12 stopinj Celzija. Čez dan bodo že močni sončni žarki občutno segreli ozračje. Najvišje dnevne temperature bodo povečini presegale 20 stopinj Celzija. Danes bo sicer povečini sončno z občasno popoldansko spremenljivo oblačnostjo. V popoldanskih urah bodo lahko nastale posamezne plohe ali nevihte.

Jutri bo povečini sončno, jutro bo za ta čas mrzlo, čez dan pa bo prijetno toplo.

V soboto in nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, možne bodo občasne krajevne padavine. Ob morju bo v soboto v glavnem suho. Zapihal bo južni veter.