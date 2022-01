»Po mučnem tednu Mattarella edina možna rešitev«

Teden, ki je za nami, je bil precej naporen, saj se je v tem času pokazala vsa krhkost aktualne politične slike, je včeraj po potrditvi Sergia Mattarelle na predsedniški položaj ocenila senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc, ki meni, da je bilo v trenutnem scenariju, ko državo vodi tehnična vlada, nepredstavljivo, da bi na Kvirinal prišel kandidat brez političnih izkušenj.

»Mattarella je bil od vsega začetka moja prva izbira, saj je v tem pandemičnem času in nasploh kompleksni mandatni dobi dokazal vso svojo politično modrost,« je o predsedniku republike dejala senatorka, po mnenju katere je Mattarella politik »starega kova«, ki skupno dobro vedno postavi pred individualno dobro. »To je dokazal tudi sedaj, ko je sprejel izziv drugega mandata in tako izkazal izjemen čut za odgovornost.«

Kljub številnim pritiskom, ki so se vrstili v zadnjih, pogajalsko obarvanih in mestoma mučnih dneh, je po oceni senatorke Rojc sekretar Demokratske stranke Enrico Letta zelo dobro vodil pogajanja med različnimi političnimi silami. Parlamentarka sicer priznava, da včerajšnji razplet tudi znak poraza politike, a ob tem dodaja, da je bilo treba vzeti na znanje dejstvo, da je predsednik Mattarella izjemno priljubljen med ljudmi. Odzivi prebivalstva ob njegovem pojavljanju v javnosti so vseskozi, zlasti pa v zadnjih mesecih, to potrjevali. »Zdi se mi, da so si državljani želeli predsednika, ki bi mu bil podoben,« je dejala sogovornica.