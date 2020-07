Po obisku predsednikov še skupni objem Narodnega doma

Ponedeljkov obisk Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja, italijanskega in slovenskega predsednika republike, ob stoti obletnici požiga Narodnega doma, za katerega vlada veliko pričakovanje, bo minil v izrazito hitrem odmerjenem tempu, kar za tovrstne obiske niti ni tako nenavadno. Nekoliko manj običajno pa je, da bo dogajanje v celoti za zaprtimi vrati, prizorišča bodo strogo varovana, kar pomeni, da ljudje, ki bi radi prisostvovali dogajanju, ne bodo mogli zraven. Območje bo varovalo izdatno število policistov. Zlasti na prizoriščih na odprtem bodo policisti nadzorovali, da bi se nihče, ki ni na izjemno kratkem seznamu predstavnikov, povabljenih na obiska obeh bazoviških spomenikov, ne mogel približati.

Slovenski predsednik Borut Pahor bo ob 11. uri prispel v opensko kasarno, kjer ga bo predsednik Italijanske republike Sergio Mattarella sprejel z vojaškimi častmi. Čez pol ure bosta že v Bazovici, kjer bosta najprej zavila do bazovskega šohta in tu položila skupni venec. Konvoj bo nato krenil dalje in ob 11.50 prišel na gmajno, kjer stoji spomenik štirim bazoviškim junakom. Mattarella in Pahor se bosta z vencem poklonila antifašistom – Bidovcu, Marušiču, Milošu in Valenčiču.

Ob 12.15 bo predsednik Borut Pahor s slovensko delegacijo prišel na Veliki trg pred tržaško prefekturo, kjer ga bo sprejel italijanski kolega Sergio Mattarella. Predsednika bosta nato vročila državni odlikovanji Borisu Pahorju: najprej mu bo Mattarella namenil red za zasluge italijanske republike vitez velikega križa, slovenski predsednik pa bo pisatelju vročil red za izredne zasluge.

Trenutek za podpis memoranduma o soglasju za vrnitev Narodnega doma slovenski narodni skupnosti v Italiji bo napočil ob 12.30. Zatem bosta ob 12.40 na vrsti izjavi obeh predsednikov, ki se bosta nato v modrem salonu srečala s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji in italijanske narodne skupnosti v Sloveniji.

KONČNO V NARODNI DOM

Sergio Mattarella bo ob 13.15 v Narodnem pričakal slovenskega kolega, kjer si bosta predsednika v veži ogledala razstavo in se podpisala v zlato knjigo. Italijanski predsednik bo ob 13.25 odšel na prefekturo, medtem ko bo Borut Pahor v veži Narodnega doma dal izjavo za slovenske medije. Poglavarja obeh držav bosta zatem skupaj obedovala na prefekturi. Od tod se bo Pahor vrnil v slovensko prestolnico, Mattarella pa se bo pred vrnitvijo v večno mesto odpravil še na drugo stran Velikega trga, na deželno predsedstvo, kjer se bo srečal s predstavniki ezulskih organizacij.

POPOLDNE SKUPNA SLOVESNOST

Po odhodu predsednikov bodo ograje, ki bodo omejevale dostop do Narodnega doma, le odstranjene. Ljudje se bodo lahko končno približali palači, ki bo z vsem svojim simbolnim pomenom protagonistka dneva. Ob 16. uri bodo vence na njeno pročelje položili krovni organizaciji, stranki Slovenska skupnost in Demokratska stranka ter Vsedržavno združenje partizanov Italije ANPI, k sodelovanju in udeležbi pa so vabljeni vsi, ki jim je pri srcu Narodni dom, sporočajo organizatorji. Krajši slovesnosti bosta prisostvovali ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch in podpredsednica Federalne unije evropskih narodnih skupnosti FUEN Angelika Mlinar. Narodni dom bo nežno objelo tudi petje: glasbeni pozdrav bo namreč prinesla Vikra, vokalna skupina Glasbene matice.