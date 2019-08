Gorski reševalci so v bližini gore Viš/Jôf Fuart pri prelazu Scalini pri višini 1800 metrov nadmorske višine pomagali sedemintridesetletni planinki iz Beljaka. Ženska se je med pohodom počutila slabo, tako da so njeni prijatelji takoj poklicali na pomoč. Reševalci so s helikopterjem poleteli do prizorišča, kjer so planinki nudili prvo moč. Žensko so nato s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Videm, kjer so jo sprejeli z rumeno triažno kodo.