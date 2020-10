Po podatkih NIJZ v Sloveniji oranžna le še obalno-kraška regija

Podatki, ki jih je danes objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje , kažejo, da sta mejni prag za uvrstitev med rdeče obarvane regije presegli tudi primorsko-notranjska in goriška regija, poročajo Primorske novice. Edina regija z incidenco nižjo od 140 okužb na 100.000 prebivalcev zdaj ostaja obalno-kraška regija, kjer je po podatkih NIJZ okuženih 74 prebivalcev vsakih sto tisoč. S številom okuženih, ki so jih potrdili včeraj, pa incidenca v primorsko-notranjski regiji znaša 142 in v goriški regiji 152. Čeprav podatki kažejo, da so pogoji za uvrstitev goriške in primorsko-notranjske regije med rdeče izpolnjeni, ugotavljajo Primorske novice, ju NIJZ uradno kot taki še ni razglasil. Je pa med rdeče danes uvrstil podravsko in pomursko regijo.