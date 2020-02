Po pustu morda tudi nekaj snežink

Večjih vremenskih pretresov v prihodnjih dneh, do vključno torka, ne pričakujemo. Nadaljevalo se bo stanovitno vreme, ravno zaradi velike stanovitnosti pa se bo povečala vlaga. Postopno bo zato v prihodnjih dneh nekaj več oblačnosti in ozračje bo mestoma zamegljeno. Do vkjučno ponedeljka pa bo prevladovalo suho vreme. V torek bodo ponekod možne prve rahle padavine.

Do spremembe bo prišlo v sredo, ko bo naše kraje prešla hladna vremenska fronta, za katero se zadržuje območje polarnega zraka. Ob njenem prehodu bo nastal zavetrni ciklon nad severnim Sredozemljem. Naše kraje bo prehodno oplazil hladnejši severni zrak.

V sredo se bodo pojavljale padavine, zapihala bo burja, ozračje se bo ohlajalo. Meja sneženja se bo spuščala. Proti koncu padavin bo v Sloveniji prehodno snežilo do nižin. Kakšna snežinka se bo lahko prikazala tudi v višjih predelih Kraške planote, zlasti na območju Gročane.

V noči na četrtek bodo padavine oslabele in ponehale. V četrtek se bo vreme izboljšalo.