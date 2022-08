Po smrti migranta sedem let in tri mesece zaporne kazni

Pred nekaj dnevi je na okrožnem sodišču v Kopru dobila sodni epilog zgodba nelegalnega prevoza migrantov. Policisti so decembra od Kozine do Ljubljane zasledovali kombi, v katerem je takrat 18-letni državljan Kosova, ki živi v Postojni, prevažal šest turških migrantov, njegova pot pa se je končala tragično, ustavil se je po silovitem trčenju, pri katerem je poškodbam podlegel 22-letni državljan Turčije.

Na sodišču so bili pred dnevi obsojeni Yll Gashi, ki je vozil kombi, ter takrat 18-letnega Aljaža Kalužo, njegovo leto starejše dekle Claudio Šorli in 18-letnega Denisa Handanovića, ki so vozili opel astro pred kombijem, da bi voznika opozarjali na policiste.

Gashi je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, v katerem se je dogovoril za enotno kazen sedmih let in treh mesecev zapora, ki ga bo prestajal na polodprtem oddelku; tri leta zapora in 3000 evrov denarne kazni zaradi prevažanja migrantov, še tri leta za nevarno vožnjo ter leto in sedem mesecev zaradi preprečitve uradnega dejanja, poročajo Primorske novice. Ostali trije bodo dve leti zapora odslužili s 1440 urami dela v splošno korist, Kaluža in Handanović bosta morala plačati še 1000 evorv, Claudia Šorli pa 500 evrov denarne kazni.