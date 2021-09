Po smrti mlajše bolnice v Sloveniji ustavili cepljenje s cepivom Janssen

Potem ko je bil v zvezi s smrtjo mlajše bolnice postavljen sum na povezavo s cepljenjem proti covidu-19 je ministrstvo za zdravje v skladu s predlogom posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ pozvalo NIJZ, da začasno ustavi cepljenje s cepivom Janssen, je na današnji novinarski konferenci povedal minister za zdravje Janez Poklukar. Zaplet z mlajšo bolnico, ki je bila v ponedeljek zjutraj sprejeta v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana in pri kateri je prišlo do suma resnega neželenega dogodka v časovni povezavi s cepljenjem proti covidu-19, se je končal tragično, je povedal minister, ki je izrekel sožalje svojcem, javnost pa prosil za pieteto in spoštovanje.

Mlajša bolnica, pri kateri so prepoznali sum na zaplet po cepljenju z vektorskim cepivom, je zjutraj umrla, je v izjavi za medije povedal vodja službe za urgentno nevrologijo v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana Igor Rigler. Kot je pojasnil, je imela hkrati možganske krvavitve in strdke, intenzivno zdravljenje pa ni bilo uspešno. Čeprav je dokazovanje neposredne povezave stvar nadaljnjih postopkov NIJZ, kar še ni bilo opravljeno, pa se zbuja utemeljen sum, da gre za vzročno povezavo med cepljenjem in zapletom, je v današnji izjavi poudaril tudi Rigler.