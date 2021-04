Po snegu grozi pozeba

Padavine ponekod že slabijo in bodo v popoldanskih urah povečini ponehale. Snežilo je po celotnem Krasu in v višjih predelih Trsta. Sneženje je bilo občasno močno.

Temperature ob 13. uri so bile na Kraški planoti rahlo nad lediščem. Deželna meteorološka postaja iz FJK je v Zgoniku namerila +0,5 stopinje Celzija, pri Briščikih +0,6 stopinje Celzija, v Trstu +4,1 stopinje Celzija. Piha močna burja s sunki, ki so ob 13. uri dosegali okrog 80 km/h.

Popoldne, zvečer in v nočnih urah bo temperatura ponekod na Kraški planoti in tudi mestoma v nižinah lahko padla pod ničlo. Obstaja nevarnost poledice. Arso opozarja, da bo v sredo in četrtek zjutraj marsikje možna pozeba. Petkovo jutro pa bo že nekoliko manj mrzlo.

V prihodnjih dneh bo sicer prevladovalo sončno vreme. Zelo mrzle za ta čas bodo zlasti noči, medtem ko bo podnevi ob sončnih žarkih že nekoliko prijetneje.