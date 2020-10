Po sončnem jutru se vračajo burja in padavine, v gorah sneg

Vrzel v zračnem tlaku se ni še povsem zacelila, ko se bo jutri našim krajem znova približalo ciklonsko območje z vremensko fronto. Vreme se bo prehodno spet poslabšalo, pojavljale se bodo padavine in bo spet zapihala burja. V gorah bo snežilo. Temperature bodo za ta čas nizke.

Prve vplive nove spremembe bomo občutili že danes, ko bodo vetrovi obrnili od jugozahoda in prinašali bolj vlažen zrak. Čez dan se bo oblačnost povečala, v popoldanskih urah bo lahko mestoma že padla kakšna kaplja dežja.

V nočnih urah se bodo začele pojavljati padavine. Jutri bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo zmerne do občasno močne padavine, vmes bo lahko tudi kakšna nevihta. Meja sneženja bo pod nadmorsko višino okrog 1300 metrov, snežilo bo povečini tudi v Kanalski dolini. Zapihala bo šibka do zmerna burja, hladno bo. V popoldanskih urah bo nekaj več spremenljivosti, niso izključene posamezne delne razjasnitve.

V petek bo povečini še oblačno, mestoma bodo še možne poslednje padavine. Pihala bo šibka burja.

V soboto in nedeljo se bo vreme izboljšalo, povečini bo pretežno jasno z morebitno zmerno oblačnostjo. Občasno bo še pihala šibka burja. Temperature se ne bodo bistveno spremenile.