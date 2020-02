Po sončnem obdobju bolj kislo vreme

Naše kraje bo danes dosegla oslabljena vremenska fronta, ob njenem prehodu bo tudi nastal plitev zavetrni ciklon na južni strani Alp. Vreme se bo prehodno poslabšalo, ob povečani vlagi bodo možne občasne rahle do zmerne padavine. Prevladovalo bo bolj sivo in vlažno vreme. Pihal bo jugozahodni veter. Jutri se bo delno izboljšalo in bo spremenljivo, mestoma bo lahko tudi nekaj jasnine.

V tem tednu bodo nad večjim delom Evrope prevladovali okrepljeni zahodni tokovi. Mrzel zrak se bo zadrževal onstran Alp, nad Sredozemljem pa bo anticiklon s toplim višinskim zrakom. Od časa do časa bodo naše kraje prešle oslabljene vremenske fronte, ni pa pričakovati omembe vrednih poslabšanj, kot tudi ne večjih količin padavin. Šlo bo za precej spremenljiv teden z občasnimi izboljšanji in vmesnimi delnimi poslabšanji. Na vremensko sliko pa bo pogosto vplival bolj vlažen zrak, ki se bo zaradi temperaturnega obrata zadrževal v nižinah. Ozračje bo zato mestoma zamegljeno ali bo ponekod lahko nastala megla.