Po sončnih dopoldnevih popoldanska nestanovitnost

Temperatura je včeraj ponekod v naši deželi prvič letos presegla 30 stopinj Celzija. Danes pa je bilo še nekoliko topleje, deželna meteorološka opazovalnica iz FJK je v Červinjanu namerila 31,3 stopinje Celzija in v Gradišču 30,3 stopinje Celzija. Na Kraški planoti se je živo srebro povzpelo malo nad 28 stopinj Celzija, najmanj vroče pa je bilo v Trstu ob morju, kjer je najvišja dnevna temperatura dosegla 27,5 stopinje Celzija. V popoldanskih urah so nastajale krajevne plohe in nevihte. Na Videmskem je nastala močna nevihta s točo.

Tudi v prihodnjih dneh bo v dopoldanskih urah več sonca in v popoldanskih urah več kopastih oblakov, mestoma bodo še nastajale popoldanske plohe in nevihte. V soboto in nedeljo so bo anticiklon utrdil in kaže na prevladujoče sončno vreme.

