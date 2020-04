Po svetu so potrdili že več kot milijon okužb z novim koronavirusom, kažejo uradni podatki, zbrani včeraj do 21. ure po srednjeevropskem času. Dotlej je umrlo 51.718 ljudi. Okužbe so zaznali v 188 državah in teritorijih. Epidemija se trenutno najbolj naglo širi zlasti v ZDA in v Španiji, krivulja okužb se v Italiji nekoliko upočasnjuje. Slovenija je trenutno med državami, kjer je bila rast pandemije manj izrazita.