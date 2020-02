Po svetu vse manj čmrljev

Marsikje po svetu upadajo populacije čmrljev, opažajo znanstveniki, ki padec števila pripisujejo posledicam podnebnih sprememb. Največje zmanjšanje je opaziti na območjih, kjer temperature močno presegajo dolgoletno povprečje. Znanstveniki so zato zaskrbljeni, da bodo podnebne spremembe lahko povečale tveganje za izumrtje čebel, ki jih že zdaj ogrožajo pesticidi in krčenje bivanjskega prostora.

Agrarni ekologi in biologi že nekaj časa opozarjajo na drastično upadanje populacij številnih pomembnih opraševalcev zaradi intenzivnega kmetovanja in spremenjene rabe zemljišč, kar prispeva k dejstvu, da žuželke vedno težje najdejo hrano in zavetje. Prav tako jih ogrožajo pesticidi, lahko pa bi jih ogrožale tudi podnebne spremembe.

O vplivu globalnega segrevanja na čmrlje so opravili raziskavo znanstveniki z univerze v Ottawi. Prišli so do zaskrbljujočega rezultata, da čmrlji marsikje izginjajo. V ZDA in Kanadi se je njihova prisotnost v prvih 15 letih 21. stoletja zmanjšala za 46 odstotkov, v Evropi pa za 17 odstotkov. Še posebej je upad opazen v južnih krajih.