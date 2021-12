Po Trbiškem se potika križanec med volkom in psom

Pri okoljevarstveni organizaciji Legambiente FJK opozarjajo na domnevno prisotnost križanca med volkom in psom v trbiških gozdovih, ki velja za eno izmed območij z najbolj bogato biodiverziteto v Italiji. Žival naj bi prihajala iz Slovenije in naj bi poskrbela za sedemglavi naraščaj.

Predsednik Legambiente FJK Sandro Cargnelutti ocenjuje, da je treba v zvezi s tem pojavom razmisliti o kompleksnosti upravljanja čezmejnega območja z izjemno biodiverziteto. Volk in pes predstavljata divjo in udomačeno različico iste živalske vrste. Razlike med njima so majhne, pretežno se kažejo na genetski ravni in jih je večinoma opaziti le na podlagi natančnih analiz.

Med razlikami, ki pa jih je mogoče opaziti že na prvi pogled, je denimo črna barva dlake: ta, izpostavlja Cargnelutti, nakazuje na prisotnost melanistične barvne variante volka, ki je posledica križanja psa z volkom.

Zaradi prisotnosti volčjih križancev na Trbiškem bi ob ugotovitvi take pojavitve (ta sega v leto 2020) morala na pobudo dežele in s privolitvijo pristojnega ministrstva nemudoma zaživeti delovna skupina, kar pa se ni zgodilo. »Zaradi nedejavnosti pristojnih institucij bo identifikacija teh živali in ukrepanje, v tem primeru govorimo o ujetju živali in izpustitvi po sterilizaciji, toliko bolj težavno in drago,« še meni predsednik okoljevarstvenikov.

Po Cargneluttijevem mnenju bi se morali v podobnih primerih zgledovati po dobrih praksah, kakršne je mogoče zaslediti v številnih evropskih projektih na Apeninih in v Alpah, kot so Wolfnet, Ibriwolf, Medwolf, WolfAlps. V sklopu teh so izpopolnili ukrepe za koordinirano ravnanje s takimi živalskimi vrstami in za boljše sobivanje med volkom in človekom.Roko v roki z aktivnejšim pristopom institucij pa gre tudi osveščanje lokalnega prebivalstva (šole, mladi), s katerim je mogoče promovirati boljše poznavanje krajevne biodiverzitete, kar pripomore k ustreznem ravnanju v odnosu do divjih živali.

V zvezi z domnevnim napadom volka ali volčjega psa, ki naj bi se sredi decembra zgodil v Šenkatriji (Santa Caterina) pri Ovčji vasi, pri Legambiente FJK opozarjajo, da soglašajo s stališčem karabinjerjev, ki spominja, da so se v Italiji vsa dosedanja opozorila o domnevnih tovrstnih napadih izkazala za neutemeljena.