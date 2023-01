Po trčenju avtomobil pristal na strehi

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj okrog 8. ure posredovali v Lauzaccu pri Pavii na Videmskem, kjer sta trčila avtomobila, pri čemer se je eden prevrnil na streho in obtičal na robu ceste. Na kraj sta prišli reševalni vozili Soresa iz Vidma. Dve osebi sta bili poškodovani in so ju odpeljali v bolnišnico, eno v Palmanovo, drugo v Videm, kamor so ju sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili gasilci, ki so zavarovali območje in so odpravili posledice nesreče ter predstavniki sil javnega reda.