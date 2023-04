Po trčenju v parkirani avtomobil ostala ukleščena v razbitinah

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zgodaj popoldne posredovali v kraju Savorgnano del Torre na Videmskem, kjer je voznica, stara okrog 80 let trčila v parkirani avtomobil in se poškodovala ter ostala ukleščena v razbitinah. Iz avtomobila so ji pomagali gasilci, ki so pri posredovanju uporabili tudi hidravlično orodje. Zdravstveno osebje jo je nato po najnujnejši oskrbi z reševalnim vozilom prepeljalo v videmsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da se je udarila v glavo in da si je resno poškodovala nogo.