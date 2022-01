Po tretjem odmerku covidno potrdilo z neomejeno veljavnostjo

Veljavnost Covidnega potrdila, ki ga prejmejo cepljeni s tretjim poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19, bo odslej neomejena, je danes sklenila italijanska vlada. To bo veljalo dokler Evropska agencija za zdravila (Ema) oz. italijanska agencija za zdravila (Aifa) ne bosta odobrili morebitnega cepljenja s četrtim odmerkom cepiva. Zadnja vladna uredba, ki bi bila stopila v veljavo s 1. februarjem, je predvidevala šestmesečno veljavnost covidnega potrdila. Izkazalo pa se je, da je to premalo, saj so poživitveni odmerek ljudje začeli prejemati že sredi septembra.