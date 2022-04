Po včerajšnjem onesnaženju iz Soče odstranili vse pregrade

Intervencijske službe so iz Soče po četrtkovi nesreči v TKK Srpenica odstranili vse pregrade za lovljenje iztekle snovi, poročajo Primorske novice. Davi ob 10. uri so reko znova odprli tudi za plovbo, je danes povedal poveljnik Civilne zaščite Bovec Edi Melinc, ki je koordiniral akcijo.

z tovarne TKK se je v Sočo izlilo najmanj dve toni polikarboksilatnega polimera z oznako Bulident VR 750, ki po varnostnem listu sicer ni klasificiran kot nevarna snov. Izlita snov je bila vidna kot pena na površini vode. Iz novogoriške policijske uprave so sporočili, da so bovški policisti odvzeli vzorce vode in da nadaljujejo s preiskavo v smeri suma kaznivega dejanja obremenjevanje in uničenje okolja iz malomarnosti.

Melinc ne izključuje, da se bo na reki še vedno videlo onesnaženje, predvsem v tolmunih, kjer voda zastaja dlje časa, so pa vse dosedanje analize pokazale, da je voda ustrezna.

Poveljnik Gasilske zveze Kobarid Andraž Mašera je pred tem dejal, da bodo gasilci in pripadniki civilne zaščite še naprej opravljali monitoring stanja reke, ki pa je po njegovih besedah nekoliko boljše kot v četrtek. »Višji vodostaj Soče bi še bolj razredčil snov in očistil strugo,« je povedal za Primorske novice.