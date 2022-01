Po včerajšnjem upadu v FJK nov porast števila hospitaliziranih

Število hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 v bolnišnicah FJK se iz dneva v dan spreminja. Danes se na rednih covidnih oddelkih zdravi 484 bolnikov s covidom-19, kar je devet več kot včeraj, intenzivno zdravljenje pa jih potrebuje 39, dva manj. Včeraj se je število bolnikov na rednih oddelkih v primerjavi s sredo znižalo za 14, število bolnikov na intenzivnem zdravljenju pa je bilo nespremenjeno.

Danes so ob 11.067 PCR testiranjih potrdili 1429 novih okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih testov je bil 12,91-odstoten. Opravili so še 26.713 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrili 3974 novih okužb (delež je bil 14,88-odstoten).

Umrlo je sedem bolnikov s covidom-19.

Največ okuženih je bilo tudi danes v starostni kategoriji do 19. leta, včerajšnji delež se je danes še povečal in zaobjema kar 27,49 odstotka vseh potrjenih primerov.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 4458 bolnikov s covidom-19, in sicer 1084 na Tržaškem, 2155 na Videmskem, 843 na Pordenonskem in 376 na Goriškem. Ozdravelo je 187.255 ljudi, klinično zdravih je 686, v samoizolaciji pa je 67.242 ljudi.