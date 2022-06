Danes je v bolnišnici preminil voznik tovornjaka, ki je bil včeraj soudeležen v prometni nesreči na avtocesti A4 pri San Stinu. V nesreči, do katere je prišlo včeraj popoldne, so bili soudeleženi trije tovornjaki. Žrtev nesreče je 34-letni voznik iz Chionsa, ki je ostal ukleščen v tovornjaku, od koder so ga rešili gasilci s pomočjo zdravstvene službe, ki so ga urgentno prepeljali v bolnišnico, a je tam danes izdihnil.