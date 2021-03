Po veliki noči odpirajo vrtci, osnovne šole in prvi razredi nižjih srednjih šol

Po veliki noči tudi v rdečih območjih odpirajo svoja vrata za pouk v prisotnosti vrtci, osnovne šole in prvi letniki nižjih srednjih šol, je sporočil italijanski premier Mario Draghi na novinarski konferenci po današnjem srečanju z znanstveno strokovnim svetom (Cts). »Minister za šolstvo Patrizio Bianchi se zavzema, da bo odprtje potekalo urejeno, v nekaterih primerih bo možno opraviti tudi testiranja,« je povedal. Draghi pa je zanikal, da bi šlo za vsesplošno in redno tedensko testiranje, o čemer so v preteklih dneh nekateri poročali. Za ostale se bo nadaljeval pouk na daljavo.

Ostale ukrepe vlada ne namerava rahljati in se ne bodo spremenili. Do vsaj 30. aprila ne bo nobene dežele na rumenem seznamu.