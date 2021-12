»Po zaslugi požrtvovalnega osebja sistem ni kolapsiral«

»Stanje v zdravstvu je dramatično. Pritisk na urgenco in druge bolnišnične oddelke je velik, zdravniki družinske medicine so zasuti z birokratskim delom, ki je posledica epidemije novega koronavirusa. Po zaslugi požrtvovalnosti zdravstvenega osebja sistem ni kolapsiral,« poudarjajo na Zdravniški zbornici, na kateri so včeraj zvečer organizirali informativno srečanje, da bi v fokus postavili trenutno epidemiološko sliko, ki je sicer za malenkost boljša kot pred dnevi, a daleč od tega, da bi bila dobra. Po besedah govornikov so pred bolnišnicami in zdravniki družinske medicine najtežji dnevi in tedni. Na urgenci so na robu zmogljivosti. Tako prostorske kot kadrovske.

Predsednik tržaške zdravniške zbornice Cosimo Quaranta je uvodoma opozoril, da covid ni običajna virusna okužba, ampak bolezen, ki je močno obremenila zdravstveni sistem. Direktor oddelka za nalezljive bolezni Roberto Luzzati je postregel s podatki, ki so po eni strani spodbudni, po drugi pa alarmantni.

Kot je dejal, je epidemiološka slika Italije v primerjavi z drugimi evropskimi državami relativno dobra, kar pa ne more reči za Furlanijo - Julijsko krajino, ki je v primerjavi z drugimi italijanskimi regijami v slabem položaju.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev pri nas znaša 600, med okuženimi pa prevladuje populacija med 40. in 60. letom starosti. »Z veseljem lahko rečem, da se v zadnjih dneh epidemična krivulja znižuje. Danes (včeraj; op. a.) smo prvič po več tednih imeli proste postelje.

Skupno imamo hospitaliziranih 120 pacientov, od teh se jih 28 zdravi na polintenzivnem in intenzivnem oddelku.«