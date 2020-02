Po zimi bo le zadišalo

Zelo stanovitna vremenska slika se bo po pričakovanjih zaključila v torek. Nato se bo začel iznad severnih vzporednikov spuščati proti Sredozemlju mrzel arktični zrak. Za razliko od nedavnih izračunov postaja vse bolj verjetno, da se bo spuščal proti Balkanu in da bo v glavnem obšel naše kraje. Med potjo bo tako severni zrak le obrobno vplival na vreme pri nas. Prišlo bo res do nekajdnevne ohladitve, ki pa bo manjša, kot je kazalo še do pred nekaj dnevi, mraz pa bo vseeno povečevala občasna burja. Šlo pa bo v glavnem za prevetritev ozračja, vremenska slika se bo v primerjavi z zdajšnjim dogajanjem spremenila, prehodno bo le zadišalo po zimi. Morebitno sneženje do nižjih predelov pa je po novem izključeno. Ob vremenski fronti, ki bo prešla naše kraje v torek, bodo namreč temperature še previsoke, da bi lahko snežilo. Ko pa bo začel občutneje dotekati mrzel severni zrak, se bo vreme že izboljšalo.

Od danes do vključno ponedeljka se bo nadaljevalo zelo umirjeno in stanovitno vreme s stagnacijo vlažnega zraka v nižjih slojih. V nižinah bo oblačno in megleno, občasno bo rahlo rosilo. V gorah bo povečini delno jasno.

V torek bo dosegla naše kraje hladna vremenska fronta. Pojavljale se bodo zmerne do močne padavine, vmes bodo plohe. Temperatura se bo spuščala, zapihala bo burja. V torek proti večeru se bo vreme že izboljšalo in delno razjasnilo.

Od srede do petka bo prevladovala jasnina z morebitno zmerno oblačnostjo, občasno bo pihala burja, v gorah severni veter. Ponekod ob vznožju gora bo lahko prehodno zapihal fen. Najnižje nočne temperature bodo v nižinah okrog ničle, na Kraški planoti okrog ničle ali malo pod ničlo, ob morju malo nad 5 stopinjami Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo med 6 in 10 stopinj Celzija, v četrtek bomo predvidoma namerili kakšno stopinjo Celzija manj.