Pobili bodo do 10.000 kamel

V Avstraliji so začele divje kamele zaradi pomanjkanja vode vdirati v vasi, poročajo tamkajšnje oblasti, in domačinom povzročajo škodo. Danes so zato začeli akcijo, v okviru katere nameravajo pobiti več tisoč kamel. Danes so je že pobili okoli 1500. Na kamele streljajo s helikopterjev. V enem tednu naj bi jih pobili do okrog 10.000.

Lokalne oblasti na skrajnem severozahodu avstralske zvezne države Južna Avstralija so pojasnile, da imajo na območju že poldrugo leto sušo, zaradi tega in vse hujše vročine so kamele začele obiskovati vasi, kjer uničujejo ograje, zbiralnike vode, klimatske naprave in shrambe s hrano.

Predstavnik oblasti je povedal, da je v tej sušni in večinoma puščavski regiji, ki se razteza na 103.000 kvadratnih kilometrih, voda izredno dragocena. Zato so se odločili za množičen pokol divjih kamel.

Kamele v Avstraliji niso domorodna živalska vrsta, poročajo, tako da nimajo naravnih plenilcev. Po podatkih strokovnjakov je v celotni državi do 600.000 divjih kamel.

Od septembra lani po Avstraliji pustošijo požari. Zgorelo je več kot 10 milijonov hektarjev površin, požari pa so zahtevali 26 življenj in uničili več tisoč domov.