Počastili 50-letnico Televizije Koper/Capodistria

Predsednik republike Borut Pahor se je v petek zvečer v Avditoriju Portorož udeležil slavnostnega koncerta ob 50-letnici Televizije Koper/Capodistria z naslovom Tako zelo smo se ljubili - C’eravamo tanto amati. Poudaril je, da je pri graditvi njene identitete veliko vlogo igralo večjezično in večkulturno okolje ter izpostavil pomen televizije med slovenskim osamosvajanjem.

Na večeru, na katerem so navzoče po programu pozdravili generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough, predsednik italijanske obalne samoupravne skupnosti Alberto Scheriani in piranski župan Đenio Zadković, je nastopila pevka Patrizia Laquidara s Simfoničnim orkestrom RTVS in dirigentom Patrikom Greblom, sodelovala je tudi Tinkara Kovač. Večer je vodila Lorella Flego.

V slavnostnem govoru je predsednik Pahor poudaril, da je TV Koper/Capodistria pomembno zaznamovala Istro in njene prebivalce, večjezičnost in večkulturnost pa nikoli nista bili oviti za ustvarjanje televizijskih vsebin. Na njih so namreč gradili vrednote in jemali navdih za ustvarjanje, je povedal.