Pocenitev bencina in dizelskega goriva

Cene neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva se bodo opolnoči v Sloveniji znižale. Bencin bo cenejši za več kot tri cente, dizel pa za skoraj pet. Za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina bo treba na bencinskih servisih zunaj omrežja avtocest in hitrih cest odšteti 1,255 evra, kar je 3,2 centa manj kot doslej, za liter dizelskega goriva 1,193 evra, kar je 4,9 centa manj kot doslej

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane.