Počivalšek za prihod slovenskih turistov na Hrvaško

Slovenski minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek si prizadeva za prihod slovenskih turistov na Hrvaško. Danes se je o tem v Zagrebu pogovarjal s hrvaškim ministrom za gospodarstvo Garijem Cappellijem. Soglašala sta, da je treba najti načine vsaj za obiske slovenskih lastnikov nepremičnin na Hrvaškem, kjer je približno 110.000 zasebnih nepremičnih v lasti slovenskih državljanov. Spodobi se, da bi jim dovolili obiskati njihova poletna bivališča, je med drugim menil Počivalšek.

Slovenija je po besedah Počivalška optimistična glede možnosti, da bi vsaj delno vzpostavili čezmejni turistični promet s Hrvaško. To bi se lahko zgodilo vsaj do poznega poletja in pod posebnimi pogoji glede zdravstvene zaščite, je izjavil. Ocenil je, da sta Slovenija in Hrvaška tradicionalno turistični in prijateljski državi, njuna naroda pa veljata za dobre gostitelje. Na Hrvaškem je bilo lani skoraj 1,6 milijona slovenskih obiskov in nekaj manj kot 11 milijonov slovenskih nočitev.