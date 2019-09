Pod okriljem anticiklona

Subtropski anticiklon, ki s svojim obrobjem sega tudi do naših krajev, nam bo zagotovil prijeten septembrski konec tedna. Prevladovalo bo sončno vreme, za ta čas bo prijetno toplo in občasno bo pihala šibka burjica. V prihodnjem tednu bo anticiklonski greben oslabel in se bo povečala spremenljivost, naši kraji bodo pod vplivom postopno bolj svežega zraka.

Danes in jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo na Goriškem do okrog 28 stopinj Celzija, ob morju bomo namerili kakšno stopinjo manj. Jutri bo pihala šibka burja.

V nedeljo bo povečini sončno z občasno zmerno oblačnostjo.

V ponedeljek se bo nadaljevalo podobno vreme, le v popoldanskih urah bo nekaj več krajevne spremenljivosti in bodo zlasti v gorah nastale posamezne krajevne nevihte.

Od torka bo anticiklonski greben postopno popuščal, v večjem delu prihodnjega tedna bo nad večjim delom Evrope prevladoval zahodni tok. Od časa do časa bo nekaj vremenskih front prešlo srednjeevropske države, obrobno bodo lahko vplivale tudi na vreme pri nas.

V torek bo nekaj več spremenljivosti, občasno bodo možne krajevne padavine, ki bodo pogostejše v goratih in severnih nižinskih predelih, manj verjetne pa ob morju. Nekoliko se bo ohladilo.

Od srede bo prevladovalo precej jasno vreme z občasno zmerno oblačnostjo, v drugi polovici tedna bo mestoma padlo tudi nekaj dežja. Temperatura se bo spuščala. Najvišje dnevne vrednosti bodo sredi tedna pod 25 stopinjami Celzija, proti koncu tedna pa kaže, da pod 20 stopnjami Celzija. Hladnejše bodo tudi noči. Pihala bo šibka do zmerna burja.