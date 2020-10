Pod vplivom alkohola zaspal s prižganim motorjem na cestninski postaji

Na cestninski postaji pri Cordignanu v bližini Trevisa, na avtocesti A28, so v avtomobilu s prižganim motorjem in lučmi mimoidoči avtomobilisti opazili nepremičnega voznika in sprožili alarm. Na kraj so prihiteli policisti iz Pordenona, ki so ugotovili, da moškega ni obšla slabost, temveč ga je zajel le globok spanec. Opravili so alkotest, ki je pokazal 1,42 gramov alkohola na liter, kar je približno trikratna prekoračitev dovoljenega. 24-letnemu vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje in ga prijavili tožilstvu. Grozi mu do šest mesecev zapora in denarna kazen v višini 800 do 3200 evrov.