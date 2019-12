Krajše obdobje z nižjimi temperaturami in občasnim sneženjem tudi v nižjih predelih se je že zaključilo. Vremenska slika bo v prihodnjih dneh - zna pa se zgoditi, da tudi dalj časa - potekala pod vplivom Atlantika in Sredozemlja. Prevladovalo bo vlažno vreme, od časa do časa se bodo pojavljale povečini manjše padavine in bo za ta čas razmeroma toplo. Na Višarjah je deželna meteorološka opazovalnica ob 10. uri namerila +2,3 stopinje Celzija, na Trbižu pa +6,6 stopinje Celzija.

Težišče vremenske slike je zdaj nad Atlantikom, kjer se zadržuje globoko in obsežno ciklonsko območje. Z južnimi vetrovi bo k nam pritekal vlažen in za ta čas topel zrak.

Danes in jutri bo prevladovalo oblačno vreme z manjšimi občasnimi padavinami, ki bodo jutri ob morju manj verjetne. Vlažno bo, mestoma zamegljeno. Najvišje dnevne temperature bodo ob morju presegale 15 stopinj Celzija. Pihali bodo južni vetrovi.

Podobno vreme se bo nadaljevalo v sredo, medtem ko v četrtek, ko se bo našim krajem približal sredozemski ciklon, kaže na pogostejše in močnejše padavine.

Tudi ob koncu tedna ne bo večjih vremenskih sprememb, po zdajšnjih izračunih pa kaže, da bo nedelja povečini suha.