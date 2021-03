Podaljšali urnike brezplačnega testiranja, nova lokacija v Sežani

Slovenska vlada je upoštevala prošnje dnevnih migrantov in podaljšala urnik na vseh petih točkah na meji z Italijo, na katerih poteka brezplačno testiranje za upravičence. Poleg tega so se odločili, da zaradi varnosti premaknejo lokacijo za testiranje s kontrolne točke na Fernetičih v Sežano na Skladiščno ulico 1, v nekdanjo upravno stavbo Fursa v bližini železniške postaje, so sporočili iz Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Testiranje bo tako v Solkanu (pri kontrolni točki na mejnem prehodu), Sežani in na Škofijah (Kulturni dom) možno v torek, četrtek in petek od 8. do 18. ure, v Kobaridu (Kulturni dom) in Ratečah (šotor pred mejnim prehodom) pa v torek od 8. do 18. ure. Naj še spomnimo, da med upravičence sodijo čezmejni delavci, šolarji, njihovi starši, dvolastniki in naročeni na zdravstvene storitve. Za to skupino ljudi test velja sedem dni. Iz ministrstva za notranje zadeve so nam sporočili, da »če je bris odvzet npr. v četrtek velja do vključno četrtka naslednji teden.«