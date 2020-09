Podjetje AstraZeneca prekinilo testiranje cepiva proti covidu-19

Ameriško farmacevtsko podjetje AstraZeneca je prekinilo preizkušanje cepiva proti covidu-19, ki ga razvijajo skupaj z univerzo Oxford. Pri novem cepivu sodeluje tudi italijanska družba Irbm iz Pomezie. V okviru nadzorovanih globalnih preizkusov cepiva oxfordske univerze so sprožili standardni postopek pregleda in namerno ustavili cepljenje, so sporočili, da bi neodvisni odbor lahko pregledal podatke o varnosti. Gre po njihovih navedbah za rutinsko ravnanje, ko se med preizkušanjem pojavi bolezen, ki je ni mogoče pojasniti. Podrobnosti o bolezni zaenkrat niso znane, prav tako ne, kje je posameznik, ki je razvil bolezen.

Ameriško farmacevtsko podjetje AstraZeneca je eno od devetih podjetij, katerih kandidatno cepivo je trenutno v zadnji fazi preizkušanja. 31. avgusta so v okviru tretje faze začeli cepljenje 30.000 prostovoljcev. Po sporočilu o prekinitvi kliničnega testiranja cepiva so delnice podjetja AstraZeneca na Wall Streetu izgubile 6 odstotkov vrednosti.