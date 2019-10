Podnebje za mnoge prva skrb, predvsem za najmlajše

Italijane najbolj skrbi podnebje. Podatek izhaja iz nove javnomnenjske raziskave tržaške družbe SWG, ki je med 25. in 30. septembrom anketirala 800 polnoletnih italijanskih državljanov. Na vprašanje, kaj jih najbolj skrbi – med več možnostmi je bilo treba izbrati po tri odgovore –, so v največjem številu primerov (51 odstotkov) odgovorili, da največ skrbi vzbujajo klimatske spremembe. Na drugo mesto lestvice se je s 37 odstotki uvrstilo povečanje družbene neenakosti, na tretje ekonomska stagnacija (29 odstotkov), šele na četrto mesto (28 odstotkov) pa migracijski tokovi. Sledijo širjenje novih bolezni, uveljavitev državnega egoizma, terorizem, šibkost demokracije, pomanjkanje svetovnih liderjev, komercialne vojne med državami ter strah pred tem, da bi stroji ljudem odvzeli službo.

Družba SWG je med drugim izpostavila še en zanimiv podatek. Klimatske spremembe skrbijo predvsem pripadnike t.i. generacije Z oziroma populacijo, ki je rojena – približno – med letoma 1997 in 2010.

O občutljivosti do okolja smo se pogovorili z dvema predstavnikoma generacije Z, želeli pa smo tudi mnenje »starejše generacije«. Ker večino generacije Z sestavljajo otroci staršev generacije X, ki so rojeni – približno – med letoma 1960 in 1980, smo poiskali tudi dva starša, ki sta predstavnika omenjene generacije, da bi preverili, koga bolj skrbijo klimatske spremembe. Pri naključni izbiri sogovornikov z Goriškega (Dejan Bacicchi in Ivo Cotič) in s Tržaškega (Klara Ukmar in Fabjana Kralj) smo imeli kar nekaj sreče, saj so prav vsi v pogovoru ponudili nekaj koristnih nasvetov, ki jih lahko vsi vsakodnevno izkoristimo, da planetu zagotovimo prihodnost.

Pogovore s Klaro Ukmar, Fabjano Kralj, Dejanom Bacicchijem in Ivom Cotičem si lahko preberete v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.