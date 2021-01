Podpisi za večjo finančno neodvisnost manjšin v EU

Po Evropi zbirajo podpise za državljansko pobudo, ki bi manjšinam omogočila neposredni dostop do kohezijskih sredstev EU, s čimer bi te postale tudi manj odvisne od vsakokratnih državnih vlad. Pobudniki so potreben milijon podpisov že zbrali, 6 držav je tudi že preseglo predpisan kvorum, manjka torej le še sedma država z dovolj podpisi. Prav Slovenija, ki ji manjka 2500 podpisov, je poleg Španije država, ki ji manjka najmanj podpisov, da doseže potrebno število. Čas za zbiranje podpisov je še do 7. februarja.

Če bo doseženo število predpisanih podpisov, bo pobudo dolžna vsebinsko obravnavati Evropska komisija. Doslej je bilo uspešnih le šest takšnih pobud, trenutno pa so zelo blizu uspehu evropske narodne manjšine.Črpanje evropskih sredstev pripomore k sposobnosti gradnje manjšinskih skupnosti in k ohranjanju svoje kulture, kot tudi k splošnemu ekonomskemu razvoju območij, na katerih manjšine živijo.

Državljanska pobuda si prizadeva, da bi bile obmejne regije, kjer prebivajo narodne manjšine, deležne posebnih spodbud iz evropskih kohezijskih sredstev. Prav obmejne regije in regije s pristnostjo manjšin namreč pogosto pesti izseljevanje in slaba ekonomska razvitost. Uspeh evropskih narodnih manjšin bi bil tudi uspeh Slovencev v zamejstvu.Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu hkrati opozarja, da je to priložnost tudi za obmejna območja Slovenije, kot sta Istra in Pomurje, saj bi tudi ti območji lahko črpali dodatna evropska sredstva zaradi prisotnosti italijanske in madžarske manjšine.

Pozivu za podpis evropske pobude, ki ga lahko oddate na tej povezavi , se pridružuje tudi Svet slovenskih organizacij.