Podprli bi ga tudi Slovenci v DS

Kandidatura odvetnika Marka Jarca za predsednika Paritetnega odbora za slovensko manjšino uživa široko podporo znotraj manjšine. Z raznih formalnih in neformalnih srečanj, ki so se zvrstila v teh dneh, in iz včerajšnjega tiskovnega sporočila izhaja, da 39-letnega odvetnika iz Doberdoba s pisarno v Trstu podpirajo obe krovni organizaciji Slovencev v Italiji, slovenska komponenta Demokratske stranke in stranka Slovenske skupnosti, katere član sicer je. Zdi se, da se je nelagodje, ki ga je bilo zaznati v zadnjih tednih, poleglo.

Jarčevo kandidaturo sta, kot znano, julija predstavila javnosti predsednika Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij Ksenija Dobrila in Walter Bandelj. Iz pogovorov med koordinatorico slovenske komponente DS Majo Tenze in predsednikoma krovnih organizacij pa izhaja, da je bilo pri postopku definicije kandidature nekaj nerodnosti. Zaškripalo naj bi pri komunikaciji med manjšinskimi dejavniki: obe krovni sta se sicer prvič zedinili okrog imena kandidata za predsednika Paritetnega odbora, nista pa poiskali konsenza tudi pri drugih manjšinskih komponentah in strankah. Slovenci v DS so se tako znašli »pred izvršenim dejstvom«, kar je med njimi vzbudilo neprijeten občutek. »V prepričanju, da ni prišlo do nobenega namernega zapostavljanja,« pa bi iz čuta odgovornosti podprli predsedniško kandidaturo Marka Jarca, ko bi bil ta imenovan v Paritetni odbor, so zapisali v tiskovnem sporočilu. Senatorka Tatjana Rojc pa naj bi stališče obeh krovnih in Slovencev v DS posredovala pristojnemu ministru Francescu Bocci.