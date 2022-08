Podražilo se je zlasti dizelsko gorivo

V Sloveniji so se opolnoči spremenile cene pogonskih goriv. Podražil se je zlasti dizel, medtem ko je cena bencina ostala skoraj nespremenjena. Po novem je treba za liter dizelskega goriva odšteti 1,767 evra za liter, kar je 12,6 centa več kot včeraj, za liter 95-oktanskega bencina pa 1,491 evra, kar je 0,1 centa več. Ti ceni bosta veljali do 12. septembra.

Cene 95-oktanskega bencina in dizla so v Sloveniji spet delno regulirane od 21. junija. Od takrat so se štiri dvotedenska obdobja zapored zniževale, danes pa se torej zvišale.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah se medtem še naprej oblikujejo prosto na trgu oziroma jih trgovci določajo sami.