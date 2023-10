Podrl plinsko omarico in drog ter končal v zidu

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in gasilci so malo pred 2. uro ponoči posredovali v kraju Fiume Veneto na Pordenonskem, kjer se je huje poškodoval voznik avtomobila. Iz še nepojasnjenih vzrokov je izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal s ceste, podrl plinsko omarico in obcestni drog ter trčil v obcestni zid. Gasilci so zavarovali kraj nesreče, nato so s hidravličnim orodjem in z električnimi škarjami prerezali pločevino in skupaj z reševalci potegnili voznika iz razbitin. Zdravstveno osebje, ki je prispelo z reševalnim vozilom iz kraja Azzano Decimo, mu je na kraju nudilo najnujnejšo oskrbo. Zaradi resnosti poškodb so poklicali še zdravstveni helikopter, s katerim so ga prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli v hudem zdravstvenem stanju.

Gasilci so zavarovali območje in odpravili posledice nesreče. Na kraju so bili tudi varnostni organi, ki preiskujejo njene vzroke.