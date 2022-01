Podvojitev okužb tudi v Avstriji in na Hrvaškem

V Avstriji so v zadnjih 24 urah potrdili 5496 okužb z novim koronavirusom, kar je več kot dvakrat več v primerjavi s tednom dni prej, ko so jih potrdili 2416. Odstotek pozitivnih PCR-testovje trenutno 1,5 odstotka. Bolj nalezljiva različica omikron v Avstrijip revladuje od konca preteklega leta. V Avstriji so nazadnje več kot 5000 novih okužb na dan potrdili 8. decembra, ko so potrdili 5663 okužb. Takrat je prevladovala različica delta.

Na Hrvaškem pa so v zadnjih 24 urah potrdili 5845 novih okužb z novim koronavirusom, kar je dvakrat več kot pred 14 dnevi. Nazadnje je umrlo 46 covidnih bolnikov, na spletni strani poroča hrvaškidnevnik Jutarnji list.