Pogrešajo jadralnega padalca

V kraju Tramonti di Sopra od sinoči pogrešajo 57-letnega jadralnega padalca iz Toskane, ki je včeraj vzletel iz Slovenije, da bi se udeležil tekmovanja. Zadnji ga je med letom opazil prijatelj. Na pomoč so zvečer poklicali najbližji sorodniki, ki so bili v stiku z njim preko t.i. trackinga. Zadnje podatke so prejeli okrog 18. ure, nato se je za njim izgubila vsakršna sled, padla pa je tudi povezava z njegovim mobilnikom.

Gorski reševalci, ki so klic na pomoč prejeli ob 21.30, so sklenili, da bodo z iskalno akcijo začeli danes ob zori, ker bi bilo v nočnih urah preletavanje z vojaškim helikopterjem, kljub dejstvu, da razpolaga z napravami za nočno opazovanje, težko uspešno.

Območje danes preletava reševalni helikopter civilne zaščite, pri iskalni akciji pa sodelujejo tudi gorski reševalci iz Maniaga.