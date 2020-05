Pogrešamo njegov optimizem

Dušan Udovič, ki je s svojim odhodom pred tremi leti pustil med nami veliko praznino, bi danes praznoval 70 let. Odšel je kmalu po upokojitvi, ko bi Primorskemu dnevniku in slovenski manjšini lahko še veliko dal, začenši z optimizmom, s katerim se je lotil vsega, od navidez najlažje do najbolj zahtevne naloge. Svoj optimizem je Duško, kot smo mu vsi pravili, delil v Slovenski kulturno-gospodarski zvezi, kjer je bil dolgo let eden od voditeljev, in nato na Primorskem dnevniku, piše kulturno društvo Bubnič-Magajna.

»Duško je bil tudi eden od ustanoviteljev Sklada Albina Bubniča, ki se je nato preimenoval v kulturno društvo Bubnič-Magajna. Ko se je Duško poslovil se je na Primorskem dnevniku rodila zamisel, da bi se ga spomnili z novinarsko štipendijo, predlog so posredovali našemu društvu, ki ga je takoj z veseljem sprejelo. Duško si ne bil želel kakšnih spominskih ceremonij in podobno ter bi bil gotovo zadovoljen s to pobudo, ki je namenjena mladim novinarjem in njihovim reportažam o našem pisanem okolju. Ustanovili smo Štipendijo Dušana Udoviča, v katero so - poleg Primorskega dnevnika in društva - pristopili SKGZ, Novinarska zbornica FJK in deželni novinarski sindikat Assostampa-FNSI. Prvi štipendisti se zaradi pandemije še niso lotili dela in bodo to storili v prihodnjih mesecih oziroma takoj, ko bodo zdravstvene razmere to omogočile,« poudarja društvo Bubnič-Magajna.