Pogrešanega našli mrtvega

Gorski reševalci v sodelovanju s finančnimi stražniki in gasilci iz Tolmeča so sinoči našli mrtvega Rizierija Ioba, 78-letnega gobarja, ki so ga pogrešali od včeraj zjutraj. Na pomoč so včeraj okoli kosila poklicali prijatelji moškega, ker gobarja ni bilo nazaj, potem ko se je v jutranjih urah sam odpravil v naravo. Iskalna akcija se je zaključila v popoldanskih urah, ko so truplo moškega našli v suhi strugi hudournika Sopadices. Ker je bilo območje, na katerem so gobarja našli, težko dostopno, so morali truplo odpeljati s helikopterjem. Za moškega naj bi bil najverjetneje usoden padec, potem ko je na nevarnem območju pobiral gobe, saj so ob truplu našli orjaški dežnik (Macrolepiota procera).