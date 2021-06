Pogrešani šestdesetletnik se še ni vrnil domov

Po skoraj treh mesecih od minule objave je PU Koper zaprosila za ponovno objavo poziva o pogrešanem, ki se še ni vrnil domov. Od tedaj ga ni nihče opazil. Gre za 60-letnega Sama Ostrouško, ki ga pogrešajo v Postojni. Zadnjič so ga videli v sredo, 17. marca v izolski bolnišnici, kamor je bil prepeljan z reševalnim vozilom na pregled. Okrog 22. ure je zapustil bolnišnico in se je za njim izgubila vsakršna sled. Visok je 175 cm, močnejše postave, okroglega obraza rjavih oči in brez las.

Vse, ki bi ga kje videli, policisti PU Koper prosijo, naj to takoj sporočijo na 113 ali na anonimni telefon 080 1200 oz. najbližji policijski enoti.