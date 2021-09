Pohodnica po drsenju padla štiri metre v globino

Včeraj okoli 16. ure so policiste obvestili o nesreči v okolici Kobarida, kjer se je poškodovala 62-letna nemška turistka, medtem ko je z možem sestopala s Tonovcovega gradu pri Kobaridu po stezi v smeri regionalne ceste Kobarid-Bovec, poročajo Primorske novice. Spodrsnilo se ji je na delu, kjer steza ni zavarovana z ograjo in je omahnila na strmo pobočje. Po približno petih metrih drsenja je preko previsa padla približno štiri metre v globino na kamnite stopnice, ki vodijo proti cesti, pri čemer se je predvidoma huje poškodovala. Na kraju so jo oskrbeli zdravnik in reševalci NMP ZD Tolmin, nato so jo s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Pomoč policistom in reševalcem so na kraju nezgode nudili tudi gasilci PGD Kobarid. Policisti so glede na vsa ugotovljena dejstva tujo krivdo izključili in bodo o dogodku s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.