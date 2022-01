Petinšestdesetletni pohodnik, ki se je z ženo spuščal z gorskega zavetišča Tartoi v Forni di Sopra, je zdrsnil na ledeni plošči in padel, pri čemer je z obrazom močno udaril ob tla. Utrpel je poškodbe obraza. Na pomoč so s terenskim vozilom prišli gorski reševalci iz kraja Forni di Sopra, ki so ga prepeljali do rešilnega vozila. S slednjim so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so ga zadržali na opazovanju.