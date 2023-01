Pohodnika obšla slabost v gozdu

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes popoldne posredovali pri kraju Avasinis v občini Trasaghis na Videmskem, kjer je med sprehodom po gozdni stezi obšla slabost 68-letnega pohodnika. Na kraj je prispelo reševalno vozilo iz Gumina. Reševalci so mu nudili najnujnejšo zdravstveno oskrbo, nato so poklicali na pomoč reševalni helikopter. Vanj so ga potegnili z vitlom, nato so ga prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. O dogodku so reševalci obvestili varnostne organe in gorsko reševalno službo.