Pojavljale se bodo nevihte, možna bodo neurja

Naše kraje bo danes prešla izrazita vremenska fronta. Prevladovalo bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme s padavinami, deloma nevihtami, lahko tudi močnimi. ARSO in civilna zaščita iz FJK sta za današnji dan razglasili oranžni alarm z izjemo vzhodnih predelov obale FJK, za katere je civilna zaščita iz FJK razglasila rumeni alarm. Opozarjata pred močnimi nevihtami in obilnimi količinami padavin ter pred močnim vetrom.

Vremenska slika se bo ponoči umirjala, jutri pa bo sprva delno jasno ali spremenljivo, medtem ko se bodo nove padavine začele pojavljati v popoldanskih ali večernih urah. Ohladilo se bo.