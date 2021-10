Poklukar: Med morebitnimi predlogi tudi zaprtje

Slovenski minister za zdravje Janez Poklukar je na današnji novinarski konferenci poudaril, da je epidemiološka slika slaba in da gre Slovenija v najslabše stanje v epidemiji. Če se trend ne bo obrnil in če bo število bolnikov na intenzivni negi naraslo na 160 do 180, bo vladi predlagal vsaj delno zaprtje družbe, je napovedal. Zaostruje se tudi izvajanje pogoja PCT.

Povedal je, da potrebuje bolnišnično oskrbo 393 ljudi, od tega jih 253 potrebuje oskrbo s kisikom, v intenzivnih enotah pa zdravijo še dodatnih 133 bolnikov. Opozoril je, da so bile danes zjutraj zasedene vse kapacitete navadnih postelj, na intenzivnih oddelkih pa je zasedenost 92-odstotna. Odprli bodo zato še dve covidni bolnišnici, in sicer v Sežani in Topolšici.

Ocenil je, da je Slovenija zaradi nizke precepljenosti na prelomni točki in da ni izključen scenarij iz Bergama v začetku pandemije. »Gremo v najslabše stanje v epidemiji covida-19, odkar se soočajo z novim koronavirusom,« je opozoril in pozval k cepljenju. »Nasprotovanje ukrepom za preprečevanje širjenja virusa v tem trenutku ogroža zdravje in življenje ljudi,« je izjavil.